Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS.
- Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.
- Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS, сообщила пресс-служба банка.
© РИА НовостиКлиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн"
© РИА Новости
Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн"
Отмечается, что для оплаты покупки нужно отсканировать QR-код QRIS в приложении. На экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.
QR-платежи принимаются более чем в 40 миллионах торговых точек по всей Индонезии, уточнили в банке.
Индонезия стала 13-й страной, включая Таиланд, Вьетнам и Филиппины, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду, отметили в банке.