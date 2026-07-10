Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии

Краткий пересказ от РИА ИИ Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS.

Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.

Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS, сообщила пресс-служба банка.

© РИА Новости Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" © РИА Новости Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн"

"Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду. Сбер запустил оплату покупок по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии - QRIS - в приложении " Сбербанк Онлайн", сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оплаты покупки нужно отсканировать QR-код QRIS в приложении. На экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.

QR-платежи принимаются более чем в 40 миллионах торговых точек по всей Индонезии, уточнили в банке.