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Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии - РИА Новости, 10.07.2026
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12:12 10.07.2026 (обновлено: 12:56 10.07.2026)
Сбербанк запустил оплату по QR-коду в Индонезии

Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВывеска с логотипом Сбербанка
Вывеска с логотипом Сбербанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS.
  • Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.
  • Индонезия стала 13-й страной, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн" по национальному стандарту QR-кодов QRIS, сообщила пресс-служба банка.
© РИА НовостиКлиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн"
Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Клиенты Сбербанка получили возможность оплачивать покупки в Индонезии через приложение "Сбербанк Онлайн"
"Российские туристы в Индонезии могут платить через Сбер по QR-коду. Сбер запустил оплату покупок по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии - QRIS - в приложении "Сбербанк Онлайн", сумма покупки автоматически конвертируется в рубли", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что для оплаты покупки нужно отсканировать QR-код QRIS в приложении. На экране приложения отображается сумма в индонезийских рупиях и российских рублях.
QR-платежи принимаются более чем в 40 миллионах торговых точек по всей Индонезии, уточнили в банке.
Индонезия стала 13-й страной, включая Таиланд, Вьетнам и Филиппины, где клиентам Сбербанка доступна оплата по QR-коду, отметили в банке.
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