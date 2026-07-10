В Госдуме рассказали, нужно ли регистрировать сапборды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сапборды считаются спортивным инвентарем, а не маломерными судами, поэтому их не нужно регистрировать в ГИМС.
- Сапбордисты обязаны быть в спасательном жилете и соблюдать зоны плавания.
- Сапбордистам запрещено выходить в судовой ход и в места массового купания.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Гражданам не нужно регистрировать сапборды в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"По закону сапборды считаются спортивным инвентарем, а не маломерными судами. Их не нужно регистрировать в ГИМС, так как у них нет мотора и они весят менее 200 килограммов. Однако с момента выхода на воду на сапбордиста распространяются те же требования безопасности, что и на владельцев маломерных судов", - сказал Свищев.
Парламентарий подчеркнул, что сапбордисты обязаны быть в спасательном жилете и соблюдать зоны плавания. Кроме того, для них действует запрет на выход в судовой ход и в места массового купания.
"Лето - короткое время в нашем климате, чтобы двигаться, дышать, плавать и грести. Спорт на свежем воздухе - здорово. Я сам спортсмен и знаю, как важно быть активным. Но вода не прощает беспечности. В интернете полно предложений: бери катер без прав, арендуй сап, наслаждайся закатом. Звучит красиво, но это может быть опасно, если не соблюдать правила", - заключил он.
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