В Госдуме рассказали, нужно ли регистрировать сапборды

Парламентарий подчеркнул, что сапбордисты обязаны быть в спасательном жилете и соблюдать зоны плавания. Кроме того, для них действует запрет на выход в судовой ход и в места массового купания.

"Лето - короткое время в нашем климате, чтобы двигаться, дышать, плавать и грести. Спорт на свежем воздухе - здорово. Я сам спортсмен и знаю, как важно быть активным. Но вода не прощает беспечности. В интернете полно предложений: бери катер без прав, арендуй сап, наслаждайся закатом. Звучит красиво, но это может быть опасно, если не соблюдать правила", - заключил он.