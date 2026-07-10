СМИ: в ЕС признали, что 21-й пакет антироссийских санкций могут не одобрить

Краткий пересказ от РИА ИИ В ЕС признают, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен.

Представители стран-членов ЕС пытаются достичь соглашения, при этом лишив предлагаемый пакет его наиболее сильных элементов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В ЕС признали, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата евроблока.

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что двадцать первый пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.

"Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен", - пишет издание.

Как отмечает Euractiv, представители стран-членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник передать его министрам иностранных дел, "при этом в значительной степени лишив предлагаемый пакет мер его наиболее сильных элементов".