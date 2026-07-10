Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ЕС признают, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен.
- Представители стран-членов ЕС пытаются достичь соглашения, при этом лишив предлагаемый пакет его наиболее сильных элементов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В ЕС признали, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен, пишет издание Euractiv со ссылкой на неназванного высокопоставленного дипломата евроблока.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что двадцать первый пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
"Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен", - пишет издание.
Как отмечает Euractiv, представители стран-членов ЕС пытаются достичь соглашения, чтобы в понедельник передать его министрам иностранных дел, "при этом в значительной степени лишив предлагаемый пакет мер его наиболее сильных элементов".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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