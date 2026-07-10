В Херсонской области продолжают восстанавливать электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области нарушено энергоснабжение во всех 14 муниципальных образованиях из-за атак ВСУ.
- Энергетики и аварийные службы продолжают восстановительные работы, медицинские учреждения и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Энергетики Херсонской области продолжают восстанавливать энергоснабжение, нарушенное во всех 14 муниципальных образованиях региона, написал в своем канале на платформе "Макс" губернатор Владимир Сальдо.
Глава региона в четверг сообщил о полном или частичном обесточивании региона из-за атак ВСУ.
"Без света остаются все 14 муниципальных образований — 426 населенных пунктов. Энергетики и аварийные службы продолжают восстановительные работы. На участках, где сохраняется угроза повторных атак, бригады приступают к ремонту после оценки безопасности" , - написал губернатор.
Медицинские учреждения, скорая помощь, водозаборы и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, отметил глава региона. Он сообщил, что поставил задачу максимально ускорить восстановление и докладывать о каждом подключенном населенном пункте.