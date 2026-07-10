В Херсонской области продолжают восстанавливать электроснабжение

"Без света остаются все 14 муниципальных образований — 426 населенных пунктов. Энергетики и аварийные службы продолжают восстановительные работы. На участках, где сохраняется угроза повторных атак, бригады приступают к ремонту после оценки безопасности" , - написал губернатор.