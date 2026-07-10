Над Херсонской областью уничтожили более 10 вражеских БПЛА за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью уничтожено 11 вражеских беспилотников минувшей ночью.
- Военные круглосуточно прикрывают мирных жителей, дороги и важные объекты инфраструктуры.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Одиннадцать вражеских беспилотников уничтожено над Херсонской областью минувшей ночью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Этой ночью ПВО и мобильные огневые группы сбили 11 вражеских БПЛА в небе над Херсонской областью", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, военные круглосуточно прикрывают мирных жителей, дороги и важные объекты инфраструктуры.
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