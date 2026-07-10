На Сахалине пресекли канал незаконной миграции

Краткий пересказ от РИА ИИ На Сахалине пресекли деятельность межэтнической группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.

В отношении участников группы возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, они заключены под стражу.

Установлено, что участники группы за денежное вознаграждение изготавливали поддельные документы о пересечении границы РФ для граждан стран СНГ.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Деятельность межэтнической группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, пресечена на Сахалине, все участники задержаны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По ее информации, в состав группы входили четверо жителей Сахалинской области (уроженцы одной из центральноазиатских республик) и гражданин РФ , житель Москвы, которого задержали в столице.

"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты уголовного дела заключены под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Установлено, что участники межэтнической группы за денежное вознаграждение изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы Российской Федерации. В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно незаконно находиться в России и продлевать сроки своего пребывания.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрыты схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность задержанных носила массовый характер", - отмечает пресс-служба.