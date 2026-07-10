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На Сахалине пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 10.07.2026
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08:43 10.07.2026
На Сахалине пресекли канал незаконной миграции

ФСБ: на Сахалине задержали участников группы, занимавшейся незаконной миграцией

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Сахалине пресекли деятельность межэтнической группы, занимавшейся организацией незаконной миграции.
  • В отношении участников группы возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору, они заключены под стражу.
  • Установлено, что участники группы за денежное вознаграждение изготавливали поддельные документы о пересечении границы РФ для граждан стран СНГ.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл - РИА Новости. Деятельность межэтнической группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, пресечена на Сахалине, все участники задержаны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
По ее информации, в состав группы входили четверо жителей Сахалинской области (уроженцы одной из центральноазиатских республик) и гражданин РФ, житель Москвы, которого задержали в столице.
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"В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигуранты уголовного дела заключены под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что участники межэтнической группы за денежное вознаграждение изготавливали поддельные документы о пересечении незаконными мигрантами государственной границы Российской Федерации. В результате граждане стран СНГ получали возможность беспрепятственно незаконно находиться в России и продлевать сроки своего пребывания.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий вскрыты схемы распределения ролей и связи злоумышленников. Преступная деятельность задержанных носила массовый характер", - отмечает пресс-служба.
Операция по ликвидации канала незаконной миграции проведена совместными усилиями сотрудников УФСБ России по Сахалинской области и их коллег из УФСБ России по Москве и Московской области.
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