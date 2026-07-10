Рейтинг@Mail.ru
Руппель: Кубань заключила на "Иннопром" инвестсоглашения на 3,65 млрд руб - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
14:17 10.07.2026
Руппель: Кубань заключила на "Иннопром" инвестсоглашения на 3,65 млрд руб

Руппель: Кубань заключила на "Иннопром-2026" инвестсоглашения на 3,65 млрд руб

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПосетители международной промышленной выставки "Иннопром" около выставочного центра "Екатеринбург-Экспо"
Посетители международной промышленной выставки Иннопром около выставочного центра Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Посетители международной промышленной выставки "Иннопром" около выставочного центра "Екатеринбург-Экспо"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Делегация Краснодарского края заключила на "Иннопром-2026" инвестиционные соглашения на общую сумму 3,65 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.
Краснодарский край участвовал в Международной промышленной выставке "Иннопром" в восьмой раз. Регион в Екатеринбурге представляла делегация в составе заместителя губернатора Александра Руппеля, министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, глав муниципальных образований, представителей Фонда развития промышленности региона и индустриальных предприятий.
"По уже сложившейся традиции ежегодно Краснодарский край на "Иннопром" подтверждает свой статус промышленного региона. В очередной раз продукция тринадцати предприятий показала высокий спрос, наши производители открыли новые перспективные каналы сбыта. Общий объем инвестиций составит 3,65 миллиарда рублей, запуск предприятий позволит создать 336 рабочих мест", - сказал журналистам Александр Руппель.
По его словам, в ходе встреч удалось достигнуть договоренностей с инвесторами о создании и расширении пяти предприятий на Кубани - в сфере гофроупаковки, стеклообработки и металлообработки. Компании-инвесторы модернизируют действующие производства, увеличат текущие мощности заводов и создадут новое импортозамещающее предприятие, выпускающее светопрозрачные алюминиевые конструкции.
Сотрудничество также охватывает новое и перспективное для Кубани направление - развитие беспилотных систем, рассказал журналистам вице-губернатор. По соглашению с Федеральным центром беспилотных авиационных систем (БАС) планируется полный цикл производства беспилотников: от создания проектов до их серийного выпуска.
Экспозицию для выставки подготовили министерство промышленной политики региона и Фонд развития промышленности Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
По ее данным, за все годы участия в выставке краевые делегаты подписали 27 соглашений на сумму более 31,5 миллиарда рублей, реализация этих проектов даст свыше 7,1 тысячи новых рабочих мест.
 
Краснодарский крайЕкатеринбургФонд развития промышленностиКраснодар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала