Руппель: Кубань заключила на "Иннопром" инвестсоглашения на 3,65 млрд руб

КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Делегация Краснодарского края заключила на "Иннопром-2026" инвестиционные соглашения на общую сумму 3,65 миллиарда рублей, сообщил журналистам вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Краснодарский край участвовал в Международной промышленной выставке "Иннопром" в восьмой раз. Регион в Екатеринбурге представляла делегация в составе заместителя губернатора Александра Руппеля, министра промышленной политики края Дмитрия Хмелько, глав муниципальных образований, представителей Фонда развития промышленности региона и индустриальных предприятий.

"По уже сложившейся традиции ежегодно Краснодарский край на "Иннопром" подтверждает свой статус промышленного региона. В очередной раз продукция тринадцати предприятий показала высокий спрос, наши производители открыли новые перспективные каналы сбыта. Общий объем инвестиций составит 3,65 миллиарда рублей, запуск предприятий позволит создать 336 рабочих мест", - сказал журналистам Александр Руппель.

По его словам, в ходе встреч удалось достигнуть договоренностей с инвесторами о создании и расширении пяти предприятий на Кубани - в сфере гофроупаковки, стеклообработки и металлообработки. Компании-инвесторы модернизируют действующие производства, увеличат текущие мощности заводов и создадут новое импортозамещающее предприятие, выпускающее светопрозрачные алюминиевые конструкции.

Сотрудничество также охватывает новое и перспективное для Кубани направление - развитие беспилотных систем, рассказал журналистам вице-губернатор. По соглашению с Федеральным центром беспилотных авиационных систем (БАС) планируется полный цикл производства беспилотников: от создания проектов до их серийного выпуска.

Экспозицию для выставки подготовили министерство промышленной политики региона и Фонд развития промышленности Краснодарского края, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.