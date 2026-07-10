В Румынии признали уничтожение еще пяти морских дронов в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ В Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов, помимо инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.

До взрыва беспилотного аппарата в Констанце произошло четыре подобных случая, а еще один — после этого инцидента.

КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил в пятницу, что помимо недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов.

В начале июня в румынском порту Констанца произошел инцидент с украинским морским беспилотником "Сарган-3000": аппарат, по данным СМИ, потерял управление и прошел по акватории гавани несколько километров и взорвался у одного из причалов. Сообщалось также, что еще три дрона из той же группы были подорваны на внешнем рейде.

"Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие - нет", - цитирует телеканал Digi24 заявление главы минобороны.

По словам Мируцэ, четыре подобных случая произошли до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один - уже после этого инцидента.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему румынские военные корабли, находившиеся в порту, не перехватили взорвавшийся дрон, министр пояснил, что армия не несет ответственности за охрану порта Констанца в мирное время.

"Вооруженные силы Румынии не осуществляют охрану порта Констанца в мирное время. Это обязанность других государственных структур. Военные корабли не вмешались, так как не находились на боевом задании. Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар в нескольких километрах, если нет соответствующего приказа", —- подчеркнул Мируцэ, добавив, что армия подключается к операциям только по запросу компетентных органов.