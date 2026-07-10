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В Румынии признали уничтожение еще пяти морских дронов в Черном море - РИА Новости, 10.07.2026
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20:03 10.07.2026
В Румынии признали уничтожение еще пяти морских дронов в Черном море

Мируцэ: в Румынии уничтожили еще пять морских дронов

© AP Photo / Vadim GhirdaЖенщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов, помимо инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ.
  • До взрыва беспилотного аппарата в Констанце произошло четыре подобных случая, а еще один — после этого инцидента.
КИШИНЕВ, 10 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил в пятницу, что помимо недавнего инцидента с подрывом беспилотника в порту Констанца, в Черном море были обнаружены и уничтожены еще пять морских дронов.
В начале июня в румынском порту Констанца произошел инцидент с украинским морским беспилотником "Сарган-3000": аппарат, по данным СМИ, потерял управление и прошел по акватории гавани несколько километров и взорвался у одного из причалов. Сообщалось также, что еще три дрона из той же группы были подорваны на внешнем рейде.
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"Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие - нет", - цитирует телеканал Digi24 заявление главы минобороны.
По словам Мируцэ, четыре подобных случая произошли до взрыва беспилотного аппарата в Констанце, а еще один - уже после этого инцидента.
Отвечая на вопросы журналистов о том, почему румынские военные корабли, находившиеся в порту, не перехватили взорвавшийся дрон, министр пояснил, что армия не несет ответственности за охрану порта Констанца в мирное время.
"Вооруженные силы Румынии не осуществляют охрану порта Констанца в мирное время. Это обязанность других государственных структур. Военные корабли не вмешались, так как не находились на боевом задании. Пожарная машина, стоящая в гараже, не тушит пожар в нескольких километрах, если нет соответствующего приказа", —- подчеркнул Мируцэ, добавив, что армия подключается к операциям только по запросу компетентных органов.
Ранее румынские СМИ сообщали о разбирательствах между Бухарестом и Киевом из-за того, что украинская сторона не предупредила вовремя о потере контроля над своими беспилотными аппаратами, один из которых впоследствии зашел в акваторию крупнейшего румынского порта и сдетонировал.
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