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RT представил фильм "Северская сага. Дневник первый: Проводник" - РИА Новости, 10.07.2026
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22:48 10.07.2026
RT представил фильм "Северская сага. Дневник первый: Проводник"

RT представил фильм Поплавского "Северская сага. Дневник первый: Проводник"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеканал RT представил фронтовой дневник военкора-документалиста Клима Поплавского "Северская сага. Дневник первый: Проводник".
  • Картина рассказывает о бойце специальной военной операции с позывным Гусар, который разрабатывал разведывательные маршруты и план эвакуации мирных жителей из Северска.
  • Поплавский провел первый месяц съемок в освобожденном городе вместе с бойцом Гусаром и военным оператором Виктором Кирчевым.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Телеканал RT представил фронтовой дневник военкора-документалиста Клима Поплавского "Северская сага. Дневник первый: Проводник".
Премьера фильма состоялась на сайте телеканала RT в пятницу. Картина рассказывает о бойце специальной военной операции с позывным Гусар, который разрабатывал разведывательные маршруты, подходы к оставшимся в Северске мирным жителям и план их эвакуации.
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"Все, что мы видим на этих кадрах - разведка, подходы, первые способы подобраться к оставшимся в городе людям, сам план эвакуации, - разрабатывал и осуществлял один из главных героев "Северской саги" - охотник за дронами с позывным Гусар", - рассказал Поплавский, чьи слова приводятся на сайте.
По словам военкора, боец изучил все улицы Северска так, будто прожил в городе всю жизнь. Поплавский также рассказал, что Гусар обучал съемочную группу, первой попавшую в Северск после его освобождения, передвигаться с минимальным риском для жизни.
Вместе с бойцом и военным оператором Виктором Кирчевым Поплавский провел первый из двух месяцев съемок в освобожденном городе.
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