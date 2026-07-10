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Что отличает ротавирус от обычной интоксикации, рассказала педиатр - РИА Новости, 10.07.2026
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15:48 10.07.2026
Что отличает ротавирус от обычной интоксикации, рассказала педиатр

Педиатр Габулова: при ротавирусе сочетаются лихорадка и кишечные симптомы

© РИА Новости / Алексей СухоруковВрач-педиатр проводит осмотр ребенка
Врач-педиатр проводит осмотр ребенка - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач-педиатр проводит осмотр ребенка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ротавирусную инфекцию можно отличить от обычного отравления по сочетанию кишечных проявлений с лихорадкой и признаками ОРВИ, рассказала педиатр "СМ-Клиника" Алина Габулова.
  • Ротавирусная инфекция особенно опасна для детей потерей жидкости, при признаках обезвоживания необходимо срочно вызвать врача.
  • До осмотра врача рекомендуется восполнять потерю жидкости у ребенка, используя специальные растворы для регидратации или несладкий чай, воду.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ротавирусную инфекцию можно отличить от обычного отравления по сочетанию кишечных проявлений с лихорадкой и признаками ОРВИ, рассказала педиатр "СМ-Клиника" Алина Габулова.
"Главное отличие ротавирусной инфекции - сочетание кишечных проявлений с лихорадкой и признаками вирусной инфекции", - сказала Габулова "Газете.Ru".
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По словам педиатра, с ротавирусом сталкиваются большинство детей к пяти годам, поскольку он легко передается и долго сохраняется на вещах.
В первые часы болезнь может напоминать ОРВИ - появляются насморк, покраснение горла и кашель, но затем присоединяются рвота, частый водянистый стул и температура до 38-39,5 градуса, пояснила Габулова. Особенно опасна для детей потеря жидкости: родителей должны насторожить сухость губ, редкое мочеиспускание, плач без слез, отметила врач. Она добавила, что если ребенок не может пить из-за рвоты, не мочится более шести часов или появляются судороги, необходимо срочно вызвать врача.
"До осмотра врача необходимо начать восполнять потерю жидкости. Лучше всего использовать специальные растворы для регидратации, давая их небольшими порциями каждые 5-10 минут. Если специальных средств нет, подойдет обычная вода или несладкий чай", - подчеркнула Габулова.
Специалист добавила, что кормить ребенка насильно не нужно - аппетит вернется по мере улучшения состояния, а возвращать еду стоит постепенно, начиная с легких блюд.
Габулова предостерегла от приема антибиотиков и препаратов, останавливающих диарею, а также от сладких напитков, которые усиливают обезвоживание.
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