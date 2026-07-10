Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента

Краткий пересказ от РИА ИИ Цены на куриные яйца снизились на 9,6%, а сливочное масло подешевело на 1,4%.

Среди других продуктов снижение цен зафиксировано на плодоовощную, мясную, рыбную продукцию, а также на молочные товары и ряд других продуктов.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщил Росстат.

Среди плодоовощной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы - на 3,1%, чеснок - на 2,8%, помидоры и свежие грибы - по 1,6%.

Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы - на 0,5%. Из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженая разделанная лососевых пород - по 0,6%.

Помимо этого, снизились цены на крупы овсяную и перловую (по 0,6%) и рис - 0,4%.