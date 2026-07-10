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Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента - РИА Новости, 10.07.2026
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19:14 10.07.2026
Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента

Росстат: цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКуриные яйца
Куриные яйца - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на куриные яйца снизились на 9,6%, а сливочное масло подешевело на 1,4%.
  • Среди других продуктов снижение цен зафиксировано на плодоовощную, мясную, рыбную продукцию, а также на молочные товары и ряд других продуктов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Цены на куриные яйца в июне снизились на 9,6%, сливочное масло подешевело на 1,4%, сообщил Росстат.
Среди плодоовощной продукции в июне подешевели сладкий перец на 3,5%, бананы - на 3,1%, чеснок - на 2,8%, помидоры и свежие грибы - по 1,6%.
Среди мясных продуктов подешевели сырокопченые колбасы - на 0,5%. Из рыбопродукции подешевели охлажденная рыба и мороженая разделанная лососевых пород - по 0,6%.
Помимо этого, снизились цены на крупы овсяную и перловую (по 0,6%) и рис - 0,4%.
Также подешевели: ультрапастеризованное молоко - на 1,2%, детский творожок - на 1,1%, оливковое масло - на 1%. Твердые, полутвердые и мягкие сыры, кисломолочные продукты, сметана, кефир, сгущенное молоко с сахаром, фруктово-ягодные консервы для детского питания, шоколад, черный чай в пакетиках, кетчуп и жевательная резинка снизились в цене от 0,4% до 0,9%.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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