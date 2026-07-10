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В посольстве России высказались о поддержке Нидерландами ударов ВСУ - РИА Новости, 10.07.2026
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14:28 10.07.2026 (обновлено: 14:38 10.07.2026)
В посольстве России высказались о поддержке Нидерландами ударов ВСУ

Посольство РФ: поддержка Нидерландами ударов ВСУ означает соучастие

CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в ГаагеПосольство России в Гааге
Посольство России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в Гааге
Посольство России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует поддержать Украину в нанесении ударов вглубь России.
  • Посольство России в Гааге заявило, что это означает соучастие в преступлениях Киева.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поддержка премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном ударов ВСУ вглубь России означает соучастие в преступлениях Киева, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
«
"В данном случае поддержка преступлений киевского режима, по сути, означает соучастие в них", - сказали РИА Новости в посольстве РФ, комментируя слова Йеттена.
Как отметили в российской дипмиссии, захлебывающиеся в ненависти к России голландские политики, похоже, окончательно утратили моральные ориентиры и связь с реальностью.
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РоссияНидерландыКиевВооруженные силы УкраиныВ миреРоб Йеттен
 
 
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