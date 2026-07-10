Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европе следует поддержать Украину в нанесении ударов вглубь России.
- Посольство России в Гааге заявило, что это означает соучастие в преступлениях Киева.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поддержка премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном ударов ВСУ вглубь России означает соучастие в преступлениях Киева, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в интервью украинскому изданию Kyiv Independent заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ею темпов нанесения ударов вглубь России.
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"В данном случае поддержка преступлений киевского режима, по сути, означает соучастие в них", - сказали РИА Новости в посольстве РФ, комментируя слова Йеттена.
Как отметили в российской дипмиссии, захлебывающиеся в ненависти к России голландские политики, похоже, окончательно утратили моральные ориентиры и связь с реальностью.