В посольстве России высказались о поддержке Нидерландами ударов ВСУ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Поддержка премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном ударов ВСУ вглубь России означает соучастие в преступлениях Киева, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

"В данном случае поддержка преступлений киевского режима, по сути, означает соучастие в них", - сказали РИА Новости в посольстве РФ, комментируя слова Йеттена.

Как отметили в российской дипмиссии, захлебывающиеся в ненависти к России голландские политики, похоже, окончательно утратили моральные ориентиры и связь с реальностью.