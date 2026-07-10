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МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе - РИА Новости, 10.07.2026
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20:26 10.07.2026
МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщили в МИД.
  • Цель инициативы — сохранить космическое пространство свободным от любых видов оружия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), чтобы сохранить космос свободным от любых видов оружия, сообщили в МИД РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства свободным от любых видов оружия", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам семинара.
Россия ценит конструктивную позицию и позитивный вклад многих государств в дискуссию по теме, подчеркнули в МИД РФ.
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Страны ШОС призвали сохранить космическое пространство свободным от оружия
30 мая, 12:40
 
РоссияООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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