МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщили в МИД.
- Цель инициативы — сохранить космическое пространство свободным от любых видов оружия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), чтобы сохранить космос свободным от любых видов оружия, сообщили в МИД РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
"Наша страна намерена и далее предпринимать максимальные усилия для продвижения инициативы НПОК в качестве меры, нацеленной на сохранение космического пространства свободным от любых видов оружия", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном по итогам семинара.
Россия ценит конструктивную позицию и позитивный вклад многих государств в дискуссию по теме, подчеркнули в МИД РФ.