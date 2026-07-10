МИД: Россия будет продвигать инициативу о неразмещении оружия в космосе

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), чтобы сохранить космос свободным от любых видов оружия, сообщили в МИД РФ по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.