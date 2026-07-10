Россия будет рада делегации Бурунди на фестивале молодежи, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада видеть делегацию Бурунди на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
- Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и объединит 10 тысяч участников из 190 стран.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет рада видеть делегацию Бурунди из девушек и юношей на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем рады видеть делегацию бурундийских девушек и юношей (на форуме в Екатеринбурге - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября.