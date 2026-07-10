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Россия будет рада делегации Бурунди на фестивале молодежи, заявил Лавров - РИА Новости, 10.07.2026
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19:22 10.07.2026
Россия будет рада делегации Бурунди на фестивале молодежи, заявил Лавров

Лавров: Россия будет рада видеть делегацию Бурунди на фестивале молодежи

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Бурунди Эварист Ндайишимийе во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет рада видеть делегацию Бурунди на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
  • Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года и объединит 10 тысяч участников из 190 стран.
БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет рада видеть делегацию Бурунди из девушек и юношей на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем рады видеть делегацию бурундийских девушек и юношей (на форуме в Екатеринбурге - ред.)", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября.
Презентация Международного фестиваля молодежи в Москве. 9 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Международный фестиваль молодежи покажет открытость России, заявил Лавров
9 апреля, 11:40
 
РоссияЕкатеринбургБурундиСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий Чернышенко
 
 
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