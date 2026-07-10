Россия будет рада делегации Бурунди на фестивале молодежи, заявил Лавров

БУЖУМБУРА, 10 июл - РИА Новости. Россия будет рада видеть делегацию Бурунди из девушек и юношей на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге в сентябре, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября.