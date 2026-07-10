В России появилась специальность "врач по медицине здорового долголетия"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России появилась новая специальность — "врач по медицине здорового долголетия".
- 70 регионов России готовы работать по новой модели, и к 1 января 2027 года в этот процесс должны быть вовлечены все регионы.
- Медицина здорового долголетия в России направлена на предотвращение заболеваний и замедление процессов старения.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новая специальность "врач по медицине здорового долголетия" появилась в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По словам заместителя председателя правительства, соответствующая работа ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
"Регионы закупают оборудование для проведения исследований, модернизируя свою лабораторную базу. Введена новая должность, как уже было сегодня сказано, врач медицины здорового долголетия", - сказала Голикова на пленарной сессии "Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика".
Она уточнила, что уже 70 регионов России готовы работать по новой модели. Вице-премьер призвала остальные субъекты ускорить подготовку, подчеркнув, что с 1 января 2027 года в этот процесс должны быть вовлечены все регионы.
Медицина здорового долголетия в России направлена не на лечение симптомов, а на предотвращение заболеваний, замедление процессов старения.
В московском Центре международной торговли 9-10 июля проходит II Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия".