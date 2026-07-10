В России появилась специальность "врач по медицине здорового долголетия"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новая специальность "врач по медицине здорового долголетия" появилась в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам заместителя председателя правительства, соответствующая работа ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Медицина здорового долголетия в России направлена не на лечение симптомов, а на предотвращение заболеваний, замедление процессов старения.