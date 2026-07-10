В России разработали три шкалы для оценки сердечно-сосудистого риска

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"Мы предлагаем новые шкалы. Шкалы оценки (сердечно-сосудистого – ред.) риска, в частности, шкала "Феникс", в отличие от классических шкал, которые опираются только на возраст, холестерин, давление и курение, включены в эту шкалу другие еще показатели… Эту шкалу после общего обсуждения мы предлагаем включить в диспансеризацию, до 64 лет она работает", - сказала Драпкина в ходе форума.