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В России разработали три шкалы для оценки сердечно-сосудистого риска - РИА Новости, 10.07.2026
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13:55 10.07.2026
В России разработали три шкалы для оценки сердечно-сосудистого риска

Драпкина: в России разработали три шкалы для оценки сердечно-сосудистого риска

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© iStock.com / megaflopp
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские специалисты разработали три шкалы для оценки биологического возраста и сердечно-сосудистого риска.
  • Шкала «Феникс» предложена для включения в диспансеризацию и предназначена для лиц до 64 лет.
  • Для лиц старше 64 лет предложена шкала «Возраст здоровья», которая дает оценку вклада каждого фактора в ускоренное старение и формирует персональные рекомендации для его замедления.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские специалисты разработали три шкалы для оценки биологического возраста и сердечно-сосудистого риска, сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.
Форум "Россия и мир: тренды здорового долголетия" проходит в Москве 9-10 июля.
«
"Мы предлагаем новые шкалы. Шкалы оценки (сердечно-сосудистого – ред.) риска, в частности, шкала "Феникс", в отличие от классических шкал, которые опираются только на возраст, холестерин, давление и курение, включены в эту шкалу другие еще показатели… Эту шкалу после общего обсуждения мы предлагаем включить в диспансеризацию, до 64 лет она работает", - сказала Драпкина в ходе форума.
Для лиц старше 64 лет Драпкина предложила использовать шкалу "Возраст здоровья", который дает оценку вклада каждого фактора в ускоренное старение и формирует персональные рекомендации для замедления этого процесса.
Также для России на базе SCORE-2 была создана новая шкала SCORE2-РФ для оценки риска фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий в российской популяции.
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