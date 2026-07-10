В России разрабатывают цифрового помощника для людей с болезнью Паркинсона

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Сеченовского университета разрабатывают цифрового ассистента для людей с болезнью Паркинсона.

Платформа «Нейроритм» будет состоять из мобильного приложения для пациента и информационной панели для врача.

Прототип цифрового ассистента планируется представить к осени 2026 года, а к концу года — запустить MVP и начать пилотную апробацию в клиниках.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают цифрового ассистента для людей с болезнью Паркинсона, технология сможет облегчить жизнь пациенту и его родственникам, а также помочь врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Молодые ученые Сеченовского университета разрабатывают клинико-цифровую платформу, которая станет связующим звеном между пациентом с болезнью Паркинсона, его семьей и лечащим врачом. Пациентам она поможет тщательнее соблюдать режим терапии, родственникам - ненавязчиво контролировать состояние близкого, а врачам – отслеживать ухудшение самочувствия и вовремя корректировать лечение", - сообщили в вузе.

Там уточнили, что цифровая платформа "Нейроритм" состоит из двух ключевых элементов. Первый - это мобильное приложение для пациента. Ежедневный цифровой ассистент будет помогать пользователю вести дневник самочувствия, настроения и симптомов, напомнит о приеме лекарств, прогулках и сне, предложит короткие физические и когнитивные упражнения.

При желании к мобильному приложению можно будет подключить профиль родственников пациента, так члены семьи смогут получать ненавязчивые уведомления о его самочувствии в течение всего дня.

Второй элемент - это информационная панель для врача, где будут отображаться данные о приеме лекарств и динамике субъективных жалоб из дневника пациента. В систему также встроят функцию оповещения специалиста о тревожных сигналах - пропуске дозы, усилении тремора или резком ухудшении настроения. Все это позволит врачу видеть реальную картину состояния и корректировать терапию, не дожидаясь очередного приема.

"В настоящее время команда работает над созданием прототипа цифрового ассистента, изучает потребности пациентов, родственников и врачей, выстраивает пользовательские сценарии. Готовый прототип разработчики планируют представить уже к осени 2026 года, а к концу года - запустить MVP и начать пилотную апробацию в клиниках", - подчеркнули в пресс-службе.