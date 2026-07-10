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Россия не хочет, чтобы прибалты стали пушечным мясом, заявили в МИД - РИА Новости, 10.07.2026
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06:41 10.07.2026
Россия не хочет, чтобы прибалты стали пушечным мясом, заявили в МИД

Галузин: Россия не хочет, чтобы прибалты стали пушечным мясом англосаксов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не хочет, чтобы страны Балтии использовались Западом в антироссийских комбинациях и выступали в качестве «пушечного мяса», заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
  • Отношение России к странам Балтии остается сдержанно-нейтральным из-за отсутствия интереса к военной напряженности у границ, отметил дипломат.
ЖЕНЕВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы страны Балтии использовались Западом в антироссийских комбинациях и выступали в качестве "пушечного мяса", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Отношение России к прибалтам по-прежнему сдержанно-нейтральное, отметил он. "Причем не только в контексте общей истории и совместного проживания в едином государстве, но и в силу того, что мы не заинтересованы в военной напряженности у наших нынешних границ", - сказал дипломат.
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"А, значит, мы не хотим, чтобы они сперва милитаризировались, а затем становились "разменной монетой" или дешевым "пушечным мясом" в антироссийских геополитических комбинациях англосаксов", - подчеркнул Галузин.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в конце июня заявил о планах создать совместное латвийско-украинское предприятие по производству беспилотников в регионе на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, место выбрано для усиления борьбы с дронами, чтобы оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики.
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