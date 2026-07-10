Россия не хочет, чтобы прибалты стали пушечным мясом, заявили в МИД

ЖЕНЕВА, 10 июл - РИА Новости. Россия не хотела бы, чтобы страны Балтии использовались Западом в антироссийских комбинациях и выступали в качестве "пушечного мяса", заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в конце июня заявил о планах создать совместное латвийско-украинское предприятие по производству беспилотников в регионе на границе с Россией и Белоруссией. По его словам, место выбрано для усиления борьбы с дронами, чтобы оперативно поднимать в воздух дроны-перехватчики.