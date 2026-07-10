"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Россети Московский регион" приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщила компания.

"10 июля 2026 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями — сильным дождем с порывами ветра до 23 м/с — в "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

К ликвидации возможных технологических нарушений, вызванных непогодой, готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. В случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 МВт.