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"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 10.07.2026
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"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности

"Россети Московский регион" ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

© Фото : "Россети Московский регион"Сотрудник компании "Россети Московский регион"
Сотрудник компании Россети Московский регион - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : "Россети Московский регион"
Сотрудник компании "Россети Московский регион". Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. "Россети Московский регион" приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемой непогоды, сообщила компания.
"10 июля 2026 года в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями — сильным дождем с порывами ветра до 23 м/с — в "Россети Московский регион" введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
К ликвидации возможных технологических нарушений, вызванных непогодой, готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. В случае необходимости для временного электроснабжения потребителей могут быть задействованы 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 МВт.
В компании осуществляется непрерывное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра, ведется постоянный мониторинг погодных условий.
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