Лихачев: "Росатом" примет решение о возвращении сотрудников на АЭС "Бушер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие часы госкорпорация примет решение о возвращении сотрудников на АЭС в Бушере.
- Восстановление численности сотрудников на АЭС было начато, но остановлено после серии ударов, сообщил Лихачев.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. В ближайшие часы "Росатом" примет решение по дальнейшему продолжению возвращения сотрудников госкорпорации на АЭС в Бушере, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.