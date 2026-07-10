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Лихачев: "Росатом" примет решение о возвращении сотрудников на АЭС "Бушер" - РИА Новости, 10.07.2026
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15:48 10.07.2026

Лихачев: "Росатом" примет решение о возвращении сотрудников на АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в ближайшие часы госкорпорация примет решение о возвращении сотрудников на АЭС в Бушере.
  • Восстановление численности сотрудников на АЭС было начато, но остановлено после серии ударов, сообщил Лихачев.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. В ближайшие часы "Росатом" примет решение по дальнейшему продолжению возвращения сотрудников госкорпорации на АЭС в Бушере, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"В ближайшие часы мы примем решение об их дальнейшем движении. То есть фактически мы де-юре начали восстановление численности, но сами же его остановили после серии ударов за последние часы", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедших в Калининграде переговоров делегаций России и МАГАТЭ.
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КалининградРоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Бушерская АЭСМАГАТЭ
 
 
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