РЭЦ и регионы расширяют работу по продвижению бренда "Сделано в России"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) заключил ряд новых соглашений о сотрудничестве с Центрами поддержи экспорта: федеральной программе продвижения национального бренда "Сделано в России" присоединились еще пять регионов – Ярославская, Владимирская и Московская области, а также Башкирия и Дагестан, говорится в пресс-релизе центра.

"Российские регионы все активнее подключаются к продвижению национального бренда "Сделано в России" – Российский экспортный центр заключил ряд новых соглашений о сотрудничестве с ЦПЭ. Подписания состоялись на конференции инфраструктуры поддержки экспорта МСП в рамках недели торговых представителей РФ за рубежом. Так, к федеральной программе продвижения национального бренда "Сделано в России" присоединились еще пять регионов – Ярославская, Владимирская и Московская области, а также Республика Башкортостан и Республика Дагестан", - говорится в сообщении.

Документы подписали вице-президент РЭЦ Александр Молодцов и руководители ЦПЭ соответствующих регионов: Наталия Багрова (Ярославская область), Дарья Гречухина (Владимирская область), Ольга Щеголева (Московская область), Татьяна Изотова (Башкирия) и Руслан Абаскулиев (Дагестан).

Соглашения открывают регионам новые возможности для продвижения отечественной продукции на зарубежных рынках, усиливая присутствие национального бренда "Сделано в России" на ключевых экспортных площадках. Теперь регионы смогут брендировать знаком "Сделано в России" свои цифровые ресурсы, выставочные экспозиции и стенды на международных выставках и ярмарках, а также интегрировать бренд в проведение других публичных мероприятий. Это позволит сформировать единое узнаваемое визуальное пространство, которое повысит доверие иностранных партнеров к российской продукции и усилит ее продвижение за рубежом.

"Подписанные документы помогут объединить усилия по продвижению и повышению узнаваемости национального бренда "Сделано в России", укрепить конкурентоспособность российской продукции и расширить экспортные возможности на ключевых для нас рынках. Благодаря этому региональные компании получат дополнительные инструменты для продвижения своей продукции под брендом "Сделано в России", который уже заслужил высокое доверие зарубежных партнеров", - отметил Молодцов.

Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Координатором выступает Минпромторг РФ, а ключевые функции по ее обеспечению и реализации выполняет РЭЦ. В 2025 году по поручению президента кабмин утвердил обновленную версию программы "Сделано в России", расширив набор инструментов для продвижения российской продукции за границей.

Подробнее о программе – на официальном сайте РЭЦ: madeinrussia.com.

ЦПЭ сопровождают предприятия малого и среднего бизнеса на всех этапах экспортной деятельности – от базового консультирования и обучения по вопросам внешнеэкономической деятельности до подбора партнеров, участия в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях, а также вывода продукции на маркетплейсы и другие зарубежные каналы продаж. Сеть ЦПЭ охватывает 85 регионов страны, а полный перечень центров размещен на сайте РЭЦ.