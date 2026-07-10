Более 3 тысяч подъездов обновят в Московской области в этом году

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в текущем году планируется обновить 3 095 подъездов в 39 муниципалитетах Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

"В этом году ремонт по программе "Мой подъезд" запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах. На текущий момент ремонт уже завершен в 77 подъездах, еще в 145 ведутся работы", — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что в остальных идет подготовительный этап, который включает закупки, контрактацию и проверку смет. Завершить всю программу планируют в конце сентября. Затем традиционно пройдет конкурс на лучший подъезд в трех номинациях.

Наибольший объем работ запланирован в Коломне — 249 подъездов; Химках — 149; Электростали — 99.

В пресс-службе уточняют, что обновят входные группы, полы с восстановлением плиточного покрытия, стены и пололки, почтовые ящики и осветительные приборы, а также заменить или отремонтировать оконные блоки.

Чтобы подъезд включили в программу, жителям дома необходимо на общем собрании об этом договориться. Совместно с управляющей организацией они определяют объем и виды работ, сроки, стоимость ремонта, а затем участвуют в приемке выполненных работ.