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Более 3 тысяч подъездов обновят в Московской области в этом году - РИА Новости, 10.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:27 10.07.2026
Более 3 тысяч подъездов обновят в Московской области в этом году

Свыше 3 тысяч подъездов отремонтируют в Московской области в 2026 году

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛифт в подъезде жилого дома
Лифт в подъезде жилого дома - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лифт в подъезде жилого дома . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в текущем году планируется обновить 3 095 подъездов в 39 муниципалитетах Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
"В этом году ремонт по программе "Мой подъезд" запланирован в 3 095 подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах. На текущий момент ремонт уже завершен в 77 подъездах, еще в 145 ведутся работы", — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.
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Он добавил, что в остальных идет подготовительный этап, который включает закупки, контрактацию и проверку смет. Завершить всю программу планируют в конце сентября. Затем традиционно пройдет конкурс на лучший подъезд в трех номинациях.
Наибольший объем работ запланирован в Коломне — 249 подъездов; Химках — 149; Электростали — 99.
В пресс-службе уточняют, что обновят входные группы, полы с восстановлением плиточного покрытия, стены и пололки, почтовые ящики и осветительные приборы, а также заменить или отремонтировать оконные блоки.
Чтобы подъезд включили в программу, жителям дома необходимо на общем собрании об этом договориться. Совместно с управляющей организацией они определяют объем и виды работ, сроки, стоимость ремонта, а затем участвуют в приемке выполненных работ.
В пресс-службе напомнили, что программа стартовала в регионе по поручению губернатора Подмосковья в 2016 году.
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