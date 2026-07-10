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Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 10.07.2026
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12:50 10.07.2026 (обновлено: 12:53 10.07.2026)
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа пройдет, как только это будет необходимо

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
  • По словам Пескова, контакты по диалогу работают, и разговор состоится, как только возникнет необходимость.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это (разговор - ред.) может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают, поэтому как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен", - сказал Песков журналистам.
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