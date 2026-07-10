Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- По словам Пескова, контакты по диалогу работают, и разговор состоится, как только возникнет необходимость.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа будет оперативно согласован и проведен, как только это будет необходимо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это (разговор - ред.) может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают, поэтому как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен", - сказал Песков журналистам.