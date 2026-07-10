Ульянов оценил встречу с МАГАТЭ в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедший в пятницу в Калининграде, был самым удачным из всех, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы сейчас провели встречу достаточно плодотворную. Мне лично показалось, что она была самой удачной из всех предыдущих раундов", - сказал он журналистам после межведомственных консультаций между делегациями.