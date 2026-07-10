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Ульянов оценил встречу с МАГАТЭ в Калининграде - РИА Новости, 10.07.2026
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15:40 10.07.2026
Ульянов оценил встречу с МАГАТЭ в Калининграде

Ульянов: встреча России и МАГАТЭ в Калининграде была самой удачной из всех

© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ прошел в Калининграде.
  • Михаил Ульянов считает последнюю встречу наиболее удачной из всех предыдущих раундов.
КАЛИНИНГРАД, 10 июл - РИА Новости. Очередной раунд консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, прошедший в пятницу в Калининграде, был самым удачным из всех, считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы сейчас провели встречу достаточно плодотворную. Мне лично показалось, что она была самой удачной из всех предыдущих раундов", - сказал он журналистам после межведомственных консультаций между делегациями.
По словам Ульянова, предыдущие встречи "были неплохие, полезные по-своему", но сегодня обсуждение приобрело более предметный характер.
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РоссияКалининградВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭ
 
 
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