Юрист разъяснил, в каких случаях можно пойти к врачу в рабочее время

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудник может посетить врача в рабочее время при определенных условиях.
- Условия включают нахождение на больничном, необходимость посещения по медицинским показаниям или условиям работы, а также согласование с работодателем.
- Самовольное оставление рабочего места может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудник может посетить врача в рабочее время, если находится на больничном, это необходимо по службе или при согласовании с работодателем - самовольный уход может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Можно, но при следующих условиях: если работник официально находится на больничном, если посещение врача необходимо по медицинским показаниям работника или условиям работы, если работник отпросился у работодателя на данное время", - ответил юрист на вопрос, можно ли во время работы сходить к врачу.
В случае официального больничного работник в принципе не должен выполнять работу и обязан выполнять режим, установленный лечащим врачом, обращает внимание юрист.
Самовольное оставление работником рабочего места может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины, предупреждает он.
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