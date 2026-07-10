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Юрист разъяснил, в каких случаях можно пойти к врачу в рабочее время - РИА Новости, 10.07.2026
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04:06 10.07.2026 (обновлено: 11:25 10.07.2026)
Юрист разъяснил, в каких случаях можно пойти к врачу в рабочее время

Юрист Южалин: работник может посетить врача при согласовании с работодателем

© РИА Новости / Кирилл БрагаВрач измеряет женщине давление
Врач измеряет женщине давление - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Врач измеряет женщине давление. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудник может посетить врача в рабочее время при определенных условиях.
  • Условия включают нахождение на больничном, необходимость посещения по медицинским показаниям или условиям работы, а также согласование с работодателем.
  • Самовольное оставление рабочего места может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Сотрудник может посетить врача в рабочее время, если находится на больничном, это необходимо по службе или при согласовании с работодателем - самовольный уход может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Можно, но при следующих условиях: если работник официально находится на больничном, если посещение врача необходимо по медицинским показаниям работника или условиям работы, если работник отпросился у работодателя на данное время", - ответил юрист на вопрос, можно ли во время работы сходить к врачу.
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В случае официального больничного работник в принципе не должен выполнять работу и обязан выполнять режим, установленный лечащим врачом, обращает внимание юрист.
Самовольное оставление работником рабочего места может быть расценено как нарушение трудовой дисциплины, предупреждает он.
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ОбществоАлександр ЮжалинSuperJob
 
 
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