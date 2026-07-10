Эксперт рассказал, можно ли оформить больничный после увольнения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней.
- Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года, первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель, а все следующие дни — Социальный фонд России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
"В соответствии с действующим законодательством данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней", - сказал Балынин.
Он уточнил что размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года независимо от длительности стажа работы. По словам эксперта, первые три дня болезни гражданину оплачивает его бывший работодатель, а все следующие - Социальный фонд России. Финансирование этих выплат происходит за счет страховых взносов, уплачиваемых ранее работодателем сверх заработной платы.