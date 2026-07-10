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Эксперт рассказал, можно ли оформить больничный после увольнения - РИА Новости, 10.07.2026
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03:47 10.07.2026
Эксперт рассказал, можно ли оформить больничный после увольнения

Доцент Балынин: больничный после увольнения можно оформить в течение 30 дней

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней.
  • Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года, первые три дня болезни оплачивает бывший работодатель, а все следующие дни — Социальный фонд России.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
"В соответствии с действующим законодательством данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней", - сказал Балынин.
Он уточнил что размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года независимо от длительности стажа работы. По словам эксперта, первые три дня болезни гражданину оплачивает его бывший работодатель, а все следующие - Социальный фонд России. Финансирование этих выплат происходит за счет страховых взносов, уплачиваемых ранее работодателем сверх заработной платы.
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