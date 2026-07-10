ПВО уничтожила 144 украинских беспилотника над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами.
- Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Средства ПВО за 12 часов уничтожили 144 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 144 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18