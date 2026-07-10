ПВО уничтожила 11 беспилотников над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Калужской областью уничтожили 11 беспилотников.
- Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Одиннадцать беспилотников уничтожены над Калужской областью в пятницу, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Перемышльского, Хвастовичского, Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
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