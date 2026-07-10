ПВО уничтожила 11 беспилотников над Калужской областью

РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Одиннадцать беспилотников уничтожены над Калужской областью в пятницу, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.