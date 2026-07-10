Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 16 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги.
- По предварительным данным, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над несколькими районами Калужской области и на окраине Калуги, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Дзержинского, Жиздринского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Сухиничского, Тарусского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района и на окраине Калуги", - написал Шапша на платформе "Макс".
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18