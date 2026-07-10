Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над российскими регионами.
- Беспилотники были уничтожены над территориями 12 областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 376 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июля текущего года до 7.00 мск 10 июля текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18