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Путин одобрил докапитализацию программы производства восьми Ил-114-300 - РИА Новости, 10.07.2026
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18:10 10.07.2026
Путин одобрил докапитализацию программы производства восьми Ил-114-300

Алиханов: Путин одобрил докапитализацию производственной программы на Ил-114-300

© РИА Новости / Нина Паршина | Перейти в медиабанкНовый российский самолет Ил-114-300
Новый российский самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Нина Паршина
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Новый российский самолет Ил-114-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин одобрил предложение по докапитализации производственной программы на восемь региональных пассажирских самолетов Ил-114-300.
  • Средства на докапитализацию выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и направлены лизинговым компаниям на обеспечение льготного лизинга строительства самолетов Ил-114-300.
  • Российские авиаперевозчики, включая авиакомпанию "Аврора", проявляют интерес к самолетам Ил-114-300.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил предложение по докапитализации производственной программы на восемь региональных пассажирских самолетов Ил-114-300 из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Иннопрома-2026".
"В ходе совещания у президента и потом отдельно докладывал ему наши предложения по дофинансированию производственной программы как раз машины Ил-114. Одобрено, подписано поручение президентом по докапитализации из Фонда национального благосостояния. Пока это восемь машин", - сказал министр.
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Алиханов пояснил, что выделенные средства будут направлены лизинговым компаниям на обеспечение льготного лизинга строительства самолетов Ил-114-300.
Глава Минпромторга отметил, что российские авиаперевозчики проявляют интерес к Ил-114-30, в том числе и авиакомпания "Аврора".
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). На ПМЭФ в июне 2026 года было заключено соглашение о поставке Второму Архангельскому авиаотряду трех самолетов Ил-114-300 по льготному лизингу.
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