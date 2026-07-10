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Путин обсудил с членами Совбеза угрозы информационной безопасности - РИА Новости, 10.07.2026
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13:33 10.07.2026 (обновлено: 13:38 10.07.2026)
Путин обсудил с членами Совбеза угрозы информационной безопасности

Путин обсудил с членами Совбеза угрозы и вызовы информационной безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
  • На совещании обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ угрозы и вызовы информационной безопасности РФ, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - сказал Путин.
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