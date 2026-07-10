Путин обсудил с членами Совбеза угрозы информационной безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
- На совещании обсуждались угрозы и вызовы информационной безопасности России, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ угрозы и вызовы информационной безопасности РФ, связанные с созданием и внедрением новых информационных технологий.
Глава государства в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
"У нас сегодня очень важный вопрос, который звучит так: "Об угрозах и вызовах информационной безопасности Российской Федерации, связанных с созданием и внедрением новых информационных технологий", - сказал Путин.