Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (72,3%) доверяют Владимиру Путину.

66% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.

"Единую Россию" назвали бы 34,6% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство (72,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 66% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По данным опроса, 72,3% респондентов заявили, что доверяют Путину , недоверие главе государства выразили 22,8% . Кроме того, 66% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 22,5%.

Работу правительства России одобряют 44,9% опрошенных, не одобряют - 25,9% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,3% респондентов, 25,6% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 10,4% - ЛДПР, 10,3% - КПРФ, 5,4% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 7,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.