Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (72,3%) доверяют Владимиру Путину.
- 66% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
- "Единую Россию" назвали бы 34,6% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство (72,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 66% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 44,9% опрошенных, не одобряют - 25,9% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,3% респондентов, 25,6% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 10,4% - ЛДПР, 10,3% - КПРФ, 5,4% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 7,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 29 июня - 5 июля 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.