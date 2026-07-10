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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 10.07.2026
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10:22 10.07.2026
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ВЦИОМ: Путину доверяют 72,3% россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (72,3%) доверяют Владимиру Путину.
  • 66% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
  • "Единую Россию" назвали бы 34,6% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Большинство (72,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 66% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
По данным опроса, 72,3% респондентов заявили, что доверяют Путину, недоверие главе государства выразили 22,8% . Кроме того, 66% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 22,5%.
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Работу правительства России одобряют 44,9% опрошенных, не одобряют - 25,9% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 53,3% респондентов, 25,6% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 34,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 10,4% - ЛДПР, 10,3% - КПРФ, 5,4% - партию "Справедливая Россия". Кроме того, 7,3% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 29 июня - 5 июля 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.
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