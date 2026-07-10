Путин сменил посла России на Сейшельских островах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Соколова-Щербачева новым послом РФ на Сейшельских островах.
- Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Кирилла Соколова-Щербачева новым послом РФ на Сейшельских островах, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Соколова-Щербачева Кирилла Геннадиевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сейшельские Острова", - говорится в документе.