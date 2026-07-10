Путин поздравил гостей форума о здоровом долголетии с новым сезоном

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» с началом нового сезона.

Глава государства подчеркнул вклад форума в улучшение демографической ситуации и отметил, что мероприятие объединяет экспертов из разных сфер.

Президент выразил уверенность, что форум будет способствовать продвижению ценностей здорового образа жизни и активного долголетия.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей II Форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", с началом нового сезона и подчеркнул вклад мероприятия в улучшение демографической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на II Форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия... Вам предстоит продолжить серьезный, содержательный разговор по широкому кругу вопросов, связанных со сбережением и укреплением здоровья людей, повышением качества и продолжительности их жизни, совершенствованием демографической ситуации", - говорится в тексте телеграммы

По словам главы государства, форум вновь объединяет известных ученых, врачей, общественных деятелей, экспертов в области медицины и здравоохранения, производителей продуктов питания из разных регионов страны. Эти масштабные задачи требуют консолидации усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса, исследовательских команд и самих граждан.

Он отметил, что достижению этих важных целей служит "Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденная в декабре 2025 года.

"Уверен, форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его международный формат, практическая направленность, обмен передовым опытом будут содействовать продвижению ценностей здорового образа жизни и активного долголетия", - добавил президент.