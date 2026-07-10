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Путин поздравил гостей форума о здоровом долголетии с новым сезоном - РИА Новости, 10.07.2026
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14:56 10.07.2026
Путин поздравил гостей форума о здоровом долголетии с новым сезоном

Путин поприветствовал гостей форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия"

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» с началом нового сезона.
  • Глава государства подчеркнул вклад форума в улучшение демографической ситуации и отметил, что мероприятие объединяет экспертов из разных сфер.
  • Президент выразил уверенность, что форум будет способствовать продвижению ценностей здорового образа жизни и активного долголетия.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников и гостей II Форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия", с началом нового сезона и подчеркнул вклад мероприятия в улучшение демографической ситуации, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на II Форуме "Россия и мир: тренды здорового долголетия... Вам предстоит продолжить серьезный, содержательный разговор по широкому кругу вопросов, связанных со сбережением и укреплением здоровья людей, повышением качества и продолжительности их жизни, совершенствованием демографической ситуации", - говорится в тексте телеграммы.
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По словам главы государства, форум вновь объединяет известных ученых, врачей, общественных деятелей, экспертов в области медицины и здравоохранения, производителей продуктов питания из разных регионов страны. Эти масштабные задачи требуют консолидации усилий государства, институтов гражданского общества, бизнеса, исследовательских команд и самих граждан.
Он отметил, что достижению этих важных целей служит "Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденная в декабре 2025 года.
"Уверен, форум пройдет в деловом, конструктивном ключе, а его международный формат, практическая направленность, обмен передовым опытом будут содействовать продвижению ценностей здорового образа жизни и активного долголетия", - добавил президент.
Также он пожелал участникам успешной и плодотворной работы
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