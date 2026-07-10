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Психолог рассказал, почему ИИ-мультфильмы мешают развитию внимания - РИА Новости, 10.07.2026
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17:12 10.07.2026 (обновлено: 17:38 10.07.2026)
Психолог рассказал, почему ИИ-мультфильмы мешают развитию внимания

Психолог Ахмадуллин: ИИ-мультфильмы затягивают детей и мешают развитию внимания

© AP Photo / Emilio MorenattiРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Шамиля Ахмадуллина, ИИ-мультфильмы с быстрой сменой ярких образов затягивают детей и могут мешать развитию внимания и сопереживания.
  • В ИИ-мультфильмах нет законченного сюжета, и автоплей подсовывает один ролик за другим, поэтому ребенок может смотреть их часами и не чувствовать удовлетворения.
  • Ахмадуллин рекомендует создавать традицию семейных просмотров мультфильмов, обсуждать увиденное и находить книги, по которым они сняты, чтобы привить любовь к чтению и осмысленному восприятию контента.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мультфильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта и построенные на быстрой смене ярких образов, затягивают детей и мешают развитию внимания и сопереживания, заявил педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин.
"Ребенок привыкает к постоянной мельтешащей стимуляции, поэтому спокойный, медленный, осмысленный мультфильм после этого кажется ему скучным. Он привыкает потреблять поток, не сопереживая и не думая. Потому что ИИ-мультфильмы основаны на простых триггерах, сильных эмоциях, ярких цветах. Это ровно противоположно тому, что должно делать хорошее кино для детей", - сказал Ахмадуллин "Газете.Ru".
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По словам педагога, в ИИ-мультфильмах нет законченного сюжета, а автоплей подсовывает один ролик за другим - поэтому ребенок может смотреть их часами и не чувствовать удовлетворения. Просто запретить такие мультики недостаточно: ребенок найдет способ их посмотреть, пояснил Ахмадуллин. Вместо этого, как отметил педагог, нужно показывать ему качественные мультфильмы, которые будут интереснее и осмысленнее, и смотреть их вместе.
"Главное отличие хорошего мультфильма - в нем есть о чем поговорить. Посмотрели "Котенка по имени Гав" - обсудите: а почему щенок боялся, а как они подружились? Совместный просмотр и разговор превращают мультик из жвачки в событие", - подчеркнул Ахмадуллин.
Он рекомендует начинать с коротких добрых мультфильмов, а для детей постарше выбирать полнометражные фильмы с внятной историей.
Также педагог советует создать традицию семейных просмотров и обсуждать увиденное. Если ребенок полюбил мультфильм, стоит найти книгу, по которой он снят, и показать, что в ней еще больше интересных деталей, - это поможет привить любовь к чтению и осмысленному восприятию контента, подчеркнул специалист.
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