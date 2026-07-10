Психолог рассказал, почему ИИ-мультфильмы мешают развитию внимания

Краткий пересказ от РИА ИИ По словам Шамиля Ахмадуллина, ИИ-мультфильмы с быстрой сменой ярких образов затягивают детей и могут мешать развитию внимания и сопереживания.

В ИИ-мультфильмах нет законченного сюжета, и автоплей подсовывает один ролик за другим, поэтому ребенок может смотреть их часами и не чувствовать удовлетворения.

Ахмадуллин рекомендует создавать традицию семейных просмотров мультфильмов, обсуждать увиденное и находить книги, по которым они сняты, чтобы привить любовь к чтению и осмысленному восприятию контента.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Мультфильмы, созданные с помощью искусственного интеллекта и построенные на быстрой смене ярких образов, затягивают детей и мешают развитию внимания и сопереживания, заявил педагог-психолог, автор развивающих книг для детей и родителей Шамиль Ахмадуллин.

"Ребенок привыкает к постоянной мельтешащей стимуляции, поэтому спокойный, медленный, осмысленный мультфильм после этого кажется ему скучным. Он привыкает потреблять поток, не сопереживая и не думая. Потому что ИИ-мультфильмы основаны на простых триггерах, сильных эмоциях, ярких цветах. Это ровно противоположно тому, что должно делать хорошее кино для детей", - сказал Ахмадуллин "Газете.Ru"

По словам педагога, в ИИ-мультфильмах нет законченного сюжета, а автоплей подсовывает один ролик за другим - поэтому ребенок может смотреть их часами и не чувствовать удовлетворения. Просто запретить такие мультики недостаточно: ребенок найдет способ их посмотреть, пояснил Ахмадуллин. Вместо этого, как отметил педагог, нужно показывать ему качественные мультфильмы, которые будут интереснее и осмысленнее, и смотреть их вместе.

"Главное отличие хорошего мультфильма - в нем есть о чем поговорить. Посмотрели "Котенка по имени Гав" - обсудите: а почему щенок боялся, а как они подружились? Совместный просмотр и разговор превращают мультик из жвачки в событие", - подчеркнул Ахмадуллин.

Он рекомендует начинать с коротких добрых мультфильмов, а для детей постарше выбирать полнометражные фильмы с внятной историей.