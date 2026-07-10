Спикер заксобрания Приморья поздравил школьника с высокими баллами по ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Школьник из села Чугуевка Роман Каленюк получил 100 баллов по химии и русскому языку, а также высокий балл по физике (94 балла) на ЕГЭ.

Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил Романа Каленюка с высокими результатами и вручил ему ноутбук.

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил школьника из села Чугуевка Романа Каленюка, который получил высокий балл на ЕГЭ, набрав по 100 баллов по двум предметам, сообщает краевой парламент.

"Спикер краевого парламента встретился с выпускником школы Романом Каленюком, который на едином государственном экзамене получил два 100-бальных результата, а еще за сдачу одного предмета заработал очень высокий балл (химия – 100 баллов, русский язык – 100 баллов, физика – 94 балла). Антон Волошко поздравил выпускника с этим высоким результатом и вручил ценный подарок – ноутбук, а маме Романа Наталье Витальевне подарил букет цветов", - говорится в сообщении

Спикер парламента отметил, что такие высокие баллы по ЕГЭ – это результат колоссального труда школьника, а также его родителей и учителей. Этими достижениями Роман вписал свое имя в историю этого учебного года для всего Приморья, добавил Волошко.