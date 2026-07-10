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Спикер заксобрания Приморья поздравил школьника с высокими баллами по ЕГЭ - РИА Новости, 10.07.2026
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09:54 10.07.2026
Спикер заксобрания Приморья поздравил школьника с высокими баллами по ЕГЭ

Спикер ЗАКС Приморья поздравил школьника из Чугуевки с высокими баллами по ЕГЭ

© Фото : Законодательное Собрание Приморского краяПредседатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил школьника из села Чугуевка Романа Каленюка, который получил высокий балл на ЕГЭ
Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил школьника из села Чугуевка Романа Каленюка, который получил высокий балл на ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Законодательное Собрание Приморского края
Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил школьника из села Чугуевка Романа Каленюка, который получил высокий балл на ЕГЭ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьник из села Чугуевка Роман Каленюк получил 100 баллов по химии и русскому языку, а также высокий балл по физике (94 балла) на ЕГЭ.
  • Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил Романа Каленюка с высокими результатами и вручил ему ноутбук.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко поздравил школьника из села Чугуевка Романа Каленюка, который получил высокий балл на ЕГЭ, набрав по 100 баллов по двум предметам, сообщает краевой парламент.
"Спикер краевого парламента встретился с выпускником школы Романом Каленюком, который на едином государственном экзамене получил два 100-бальных результата, а еще за сдачу одного предмета заработал очень высокий балл (химия – 100 баллов, русский язык – 100 баллов, физика – 94 балла). Антон Волошко поздравил выпускника с этим высоким результатом и вручил ценный подарок – ноутбук, а маме Романа Наталье Витальевне подарил букет цветов", - говорится в сообщении.
Спикер парламента отметил, что такие высокие баллы по ЕГЭ – это результат колоссального труда школьника, а также его родителей и учителей. Этими достижениями Роман вписал свое имя в историю этого учебного года для всего Приморья, добавил Волошко.
"Получить высший балл даже по одному из этих предметов – это колоссальный труд. Показать такой результат сразу по трем – это настоящий интеллектуальный подвиг. За этими цифрами стоит огромная работа: сотни часов за учебниками, тысячи решенных задач, постоянный самоанализ и невероятная самодисциплина", - отметил Волошко, чьи слова приводятся в сообщении.
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