Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, кто отвечает за потерянное уведомление банка - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 10.07.2026
Юрист объяснил, кто отвечает за потерянное уведомление банка

Юрист Маршани заявил, что банк несет ответственность за потерянное уведомление

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Если банк из-за технического сбоя не доставил пуш-уведомление об операции, ответственность за это лежит на кредитной организации. О том, как вернуть деньги за навязанные СМС и что изменилось в судебной практике, агентству "Прайм" рассказал юрист Тимур Маршани.
“Способ уведомления стороны выбирают в договоре, и если клиент отказался от платных СМС в пользу пуш-сообщений, именно этот канал становится согласованным”, — сказал он.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Россиянам сообщили об изменении условий выдачи микрозаймов с июля
3 июля, 02:10
Если операция прошла без согласия клиента и банк о ней не сообщил, он обязан возместить сумму в течение 30 дней после заявления. Галочка, заранее проставленная банком в заявлении, согласием не считается.
Если клиент обнаружил списания за информирование спустя несколько месяцев, он подает в банк письменное требование о возврате всей удержанной платы. Хранить сведения об уведомлениях банк обязан минимум три года, заключил Маршани.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Экономист объяснил, стоит ли брать кредит летом 2026 года
30 июня, 02:17
 
Тимур МаршаниБанкиОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала