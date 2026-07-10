Юрист объяснил, кто отвечает за потерянное уведомление банка

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Если банк из-за технического сбоя не доставил пуш-уведомление об операции, ответственность за это лежит на кредитной организации. О том, как вернуть деньги за навязанные СМС и что изменилось в судебной практике, агентству " Если банк из-за технического сбоя не доставил пуш-уведомление об операции, ответственность за это лежит на кредитной организации. О том, как вернуть деньги за навязанные СМС и что изменилось в судебной практике, агентству " Прайм " рассказал юрист Тимур Маршани.

“Способ уведомления стороны выбирают в договоре, и если клиент отказался от платных СМС в пользу пуш-сообщений, именно этот канал становится согласованным”, — сказал он.

Если операция прошла без согласия клиента и банк о ней не сообщил, он обязан возместить сумму в течение 30 дней после заявления. Галочка, заранее проставленная банком в заявлении, согласием не считается.