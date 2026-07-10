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Посольство России призвало Гаагу подумать перед дальнейшей эскалацией - РИА Новости, 10.07.2026
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16:03 10.07.2026 (обновлено: 16:45 10.07.2026)
Посольство России призвало Гаагу подумать перед дальнейшей эскалацией

Посольство РФ призвало Гаагу крепко подумать перед дальнейшей эскалацией

CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в ГаагеПосольство России в Гааге
Посольство России в Гааге - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
CC BY-SA 3.0 / Embassy of Russia in The Hague Klepkin / Здание посольства России в Гааге
Посольство России в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Гааге призвало власти Нидерландов «крепко подумать» перед дальнейшей эскалацией конфликта вокруг Украины.
  • Нидерланды на полях саммита НАТО подписали с Украиной соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотников.
  • В посольстве России прокомментировали итоги саммита НАТО в Анкаре, отметив отсутствие новизны в заявлениях и напомнив, что Россия войны не начинает, а победоносно заканчивает.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Посольство России в Гааге заявило РИА Новости, что призывает власти Нидерландов "крепко подумать" перед раскручиванием дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.
Саммит НАТО прошел 7-8 июля в Анкаре. Нидерланды на полях саммита подписали с Украиной соглашение с целью широкого сотрудничества в области производства беспилотников.
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"Из Анкары вновь прозвучали лишь набившие оскомину мантры о необходимости поддержки Киева и призывы к государствам–членам НАТО сохранять единство перед лицом "российской угрозы". Ничего нового", - прокомментировали в посольстве итоги саммита.
Там напомнили, что Россия войны не начинает, а победоносно заканчивает.
"Дальнейшая эскалация не сулит ничего хорошего и не отвечает интересам ни одной из сторон. Стоит ли рисковать и раскручивать спираль напряженности дальше – вопрос, на который в Гааге должны ответить, крепко подумав без привычного популизма", - добавили в дипмиссии.
В Гааге ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".
По данным минобороны королевства, Нидерланды за 2025 год оказали военную помощь Украине на сумму в размере более 5 миллиардов евро.
С начала российской спецоперации в 2022 году правительство страны зарезервировало около 13,6 миллиарда евро на военную поддержку Киева.
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