Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Гааге призвало власти Нидерландов «крепко подумать» перед дальнейшей эскалацией конфликта вокруг Украины.

Нидерланды на полях саммита НАТО подписали с Украиной соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотников.

В посольстве России прокомментировали итоги саммита НАТО в Анкаре, отметив отсутствие новизны в заявлениях и напомнив, что Россия войны не начинает, а победоносно заканчивает.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Посольство России в Гааге заявило РИА Новости, что призывает власти Нидерландов "крепко подумать" перед раскручиванием дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины.

Саммит НАТО прошел 7-8 июля в Анкаре . Нидерланды на полях саммита подписали с Украиной соглашение с целью широкого сотрудничества в области производства беспилотников.

"Из Анкары вновь прозвучали лишь набившие оскомину мантры о необходимости поддержки Киева и призывы к государствам–членам НАТО сохранять единство перед лицом "российской угрозы". Ничего нового", - прокомментировали в посольстве итоги саммита.

Там напомнили, что Россия войны не начинает, а победоносно заканчивает.

"Дальнейшая эскалация не сулит ничего хорошего и не отвечает интересам ни одной из сторон. Стоит ли рисковать и раскручивать спираль напряженности дальше – вопрос, на который в Гааге должны ответить, крепко подумав без привычного популизма", - добавили в дипмиссии.

В Гааге ранее заверяли, что будут помогать Украине "столько, сколько потребуется".

По данным минобороны королевства, Нидерланды за 2025 год оказали военную помощь Украине на сумму в размере более 5 миллиардов евро.