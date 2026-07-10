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Путин освободил Догадкина от обязанностей посла в Катаре - РИА Новости, 10.07.2026
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15:53 10.07.2026 (обновлено: 16:03 10.07.2026)
Путин освободил Догадкина от обязанностей посла в Катаре

Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла в Катаре

© Фото : Посольство Российской Федерации в Государстве КатарДмитрий Догадкин
Дмитрий Догадкин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Государстве Катар
Дмитрий Догадкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла в Катаре.
  • Артем Кожин назначен новым послом в Катаре.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла РФ в Катаре, вместо него назначив бывшего посла РФ на Сейшельских Островах Артема Кожина, говорится в указах, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент также подписал указ, которым освободил Артема Кожина от обязанностей посла РФ на Сейшельских Островах.
"Назначить Кожина Артема Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в государстве Катар", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Дмитрия Догадкина.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Вчера, 15:55
 
КатарВладимир ПутинРоссияСейшельские острова
 
 
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