Путин освободил Догадкина от обязанностей посла в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла в Катаре.
- Артем Кожин назначен новым послом в Катаре.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла РФ в Катаре, вместо него назначив бывшего посла РФ на Сейшельских Островах Артема Кожина, говорится в указах, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент также подписал указ, которым освободил Артема Кожина от обязанностей посла РФ на Сейшельских Островах.
"Назначить Кожина Артема Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в государстве Катар", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Дмитрия Догадкина.