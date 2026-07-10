Путин освободил Догадкина от обязанностей посла в Катаре

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей посла РФ в Катаре, вместо него назначив бывшего посла РФ на Сейшельских Островах Артема Кожина, говорится в указах, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.