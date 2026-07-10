В Польше и США раскрыли детали ротации американских войск

Краткий пересказ от РИА ИИ Американские войска вернутся в Польшу в течение восьми недель, и численность военного присутствия США снова достигнет примерно 10 тысяч человек.

В рамках регулярной ротации сил в Европу будет направлена 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии США.

ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Возобновляемая ротация американских войск в Польшу может касаться бронетанковой бригады численностью около 4 тысяч военнослужащих, выяснило РИА Новости, изучив сообщения армии США и материалы польского сейма.

Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в четверг заявил, что американские военные вернутся в Польшу в течение восьми недель, после чего численность военного присутствия США снова достигнет примерно 10 тысяч человек.

В марте армия США сообщала, что 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии будет направлена в Европу для замены 3-й бронетанковой бригадной боевой группы той же дивизии в рамках регулярной ротации сил.

В июле польские СМИ, включая RMF24 и Gazeta Prawna, связывали приостановленную в мае и затем возобновленную американскую ротацию в Польшу именно с этой бригадой.

Как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года при предыдущем развертывании этой же бригады в Европе армия США указывала ее численность примерно в четыре тысячи военнослужащих.

Согласно стенограмме заседания комиссии сейма Польши по обороне от января 2026 года, на тот момент в стране находились около 8,5 тысячи американских военных с учетом постоянного и ротационного присутствия.