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В Польше и США раскрыли детали ротации американских войск - РИА Новости, 10.07.2026
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03:32 10.07.2026
В Польше и США раскрыли детали ротации американских войск

Ротация войск США в Польшу может затронуть около четырех тысяч военных

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты армии США на учениях в Восточной Европе
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты армии США на учениях в Восточной Европе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские войска вернутся в Польшу в течение восьми недель, и численность военного присутствия США снова достигнет примерно 10 тысяч человек.
  • В рамках регулярной ротации сил в Европу будет направлена 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии США.
ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. Возобновляемая ротация американских войск в Польшу может касаться бронетанковой бригады численностью около 4 тысяч военнослужащих, выяснило РИА Новости, изучив сообщения армии США и материалы польского сейма.
Замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик в четверг заявил, что американские военные вернутся в Польшу в течение восьми недель, после чего численность военного присутствия США снова достигнет примерно 10 тысяч человек.
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В марте армия США сообщала, что 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии будет направлена в Европу для замены 3-й бронетанковой бригадной боевой группы той же дивизии в рамках регулярной ротации сил.
В июле польские СМИ, включая RMF24 и Gazeta Prawna, связывали приостановленную в мае и затем возобновленную американскую ротацию в Польшу именно с этой бригадой.
Как выяснило РИА Новости, в январе 2023 года при предыдущем развертывании этой же бригады в Европе армия США указывала ее численность примерно в четыре тысячи военнослужащих.
Согласно стенограмме заседания комиссии сейма Польши по обороне от января 2026 года, на тот момент в стране находились около 8,5 тысячи американских военных с учетом постоянного и ротационного присутствия.
В документе также говорилось, что в Польше на ротационной основе размещается американская бронетанковая бригадная боевая группа в рамках операции Atlantic Resolve, выяснило РИА Новости.
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