Полиция задержала поджигателя четырех релейных шкафов на МЖД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полиция задержала подозреваемого в поджоге четырех релейных шкафов на Московской железной дороге.
- Задержанный — неработающий уроженец Архангельской области 2004 года рождения, которого, по данным следствия, связали с поджогами еще двух релейных шкафов.
- Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на преступление и террористическом акте, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Полиция задержала поджигателя четырех релейных шкафов на Московской железной дороге, возбуждено уголовное дело, сообщили в транспортном управлении МВД по ЦФО.
"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УТ МВД России по ЦФО совместно с коллегами из УФСБ России по городу Москве и Московской области по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего уроженца Архангельской области 2004 года рождения. Помимо этого, была установлена причастность злоумышленника к поджогу еще двух релейных шкафов на 39-м километре перегона железнодорожных станций Миитовская и Снегири в городском округе Истра", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Следствием установлено, что ранее с фигурантом в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершать поджоги за денежное вознаграждение, злоумышленник, действуя по присланным координатам, совершил поджоги в совокупности четырех релейных шкафов на Рижском направлении МЖД.
"Следственным отделом... были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление - ред.), пунктом "а" части 2 статьи 205 (террористический акт - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.