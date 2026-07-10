Полиция задержала поджигателя четырех релейных шкафов на МЖД

Следствием установлено, что ранее с фигурантом в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершать поджоги за денежное вознаграждение, злоумышленник, действуя по присланным координатам, совершил поджоги в совокупности четырех релейных шкафов на Рижском направлении МЖД.

"Следственным отделом... были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление - ред.), пунктом "а" части 2 статьи 205 (террористический акт - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.