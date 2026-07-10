Самой большой в мире подлодке "Акула" исполнилось 50 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Самой большой атомной подводной лодке в мире проекта 941 «Акула», тяжелому атомному подводному крейсеру стратегического назначения «Дмитрий Донской», исполнилось 50 лет со дня закладки.

«Дмитрий Донской» имеет полное водоизмещение 49,8 тысячи тонн, длину 172 метра, ширину 23,3 метра и за свои размеры занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

После ремонта и переоборудования в 2002 году многие системы и комплексы «Дмитрия Донского» были модернизированы до уровня кораблей четвертого поколения, и он продолжил службу, помогая испытывать новое вооружение и корабли нового поколения.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самая большая атомная подводная лодка в мире проекта 941 "Акула" отмечает 50 лет со дня закладки, ее размеры занесены в Книгу рекордов Гиннесса, сообщили РИА Новости на "Севмаше", где строилась субмарина.

Атомоход проекта 941 был построен на предприятии ОСК Севмаш ", проект разработан конструкторским бюро ОСК "Рубин". Тяжелый крейсер ТК-208, впоследствии получивший имя "Дмитрий Донской", стал головным в серии из шести кораблей. Его создание заняло 5,5 лет. Передача АПЛ ВМФ состоялась 29 декабря 1981 года.

"Исполняется 50 лет со дня закладки самой большой атомной подводной лодки в мире - тяжелого атомного подводного крейсера стратегического назначения "Дмитрий Донской". За свои размеры он занесен в Книгу рекордов Гиннесса", - говорится в сообщении предприятия.

Атомная подводная лодка проекта 941 - самая большая АПЛ в мире - имеет полное водоизмещение 49,8 тысячи тонн, длину 172 метра, ширину 23,3 метра.

Тяжелый атомный подводный крейсер "Дмитрий Донской" относится к третьему поколению кораблей – специально для их строительства на "Севмаше" была проведена грандиозная реконструкция, возведен новый эллинг – самое крупное крытое сооружение для строительства АПЛ в Европе. В создании АПЛ участвовали более тысячи предприятий со всей страны.

После ремонта и переоборудования в 2002 году многие системы и комплексы были модернизированы до уровня кораблей четвертого поколения. Корабелы фактически подарили подлодке вторую жизнь, переоборудовав ее для испытаний баллистической ракеты "Булава".

"Дмитрий Донской", отслужив на морских рубежах и пройдя модернизацию, снова встал в строй, помогая испытывать не только новое вооружение, но и корабли четвертого поколения. За последние 14 лет мы построили и передали флоту четырнадцать современных ракетоносцев", - сказал генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, которого цитирует пресс-служба предприятия.

По его словам, на стапелях завода сейчас строятся две линейки кораблей проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Один из них унаследует имя тяжелого атомного подводного крейсера ТК-208.