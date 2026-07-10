В МИД Лаоса рассказали о планах страны в рамках ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ Лаос намерен активно развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере торговли, туризма и логистики.

Лаос и ШОС подписали меморандум о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.

Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года.

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Лаос намерен активно развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе в сфере торговли, туризме и логистики, заявил РИА Новости в пятницу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан.

Шанхайская организация сотрудничества и Лаос в пятницу подписали меморандум о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.

"Мы будем находить много возможностей для сотрудничества (в рамках ШОС – ред.). Здесь, конечно, есть очень много сфер для сотрудничества, в том числе в торговле, логистике, в сфере туризма и транспорта", - заявил Пхомвихан.

Он выразил уверенность, что "у этой организации очень светлое будущее, и мы с удовольствием, как член АСЕАН, развиваем сотрудничество с ШОС".

Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу организации было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года. Подписание меморандума завершает все необходимые процедуры и является ключевой спецификой этого статуса. В документе зафиксированы базовые права, обязанности и направления будущего взаимодействия.