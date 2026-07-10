В МИД Лаоса рассказали о планах страны в рамках ШОС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лаос намерен активно развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере торговли, туризма и логистики.
- Лаос и ШОС подписали меморандум о предоставлении Лаосу статуса партнера ШОС по диалогу.
- Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года.
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Лаос намерен активно развивать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в том числе в сфере торговли, туризме и логистики, заявил РИА Новости в пятницу заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Пхомвихан.
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"Мы будем находить много возможностей для сотрудничества (в рамках ШОС – ред.). Здесь, конечно, есть очень много сфер для сотрудничества, в том числе в торговле, логистике, в сфере туризма и транспорта", - заявил Пхомвихан.
Он выразил уверенность, что "у этой организации очень светлое будущее, и мы с удовольствием, как член АСЕАН, развиваем сотрудничество с ШОС".
Решение о предоставлении Лаосу статуса партнера по диалогу организации было принято на саммите ШОС в китайском Тяньцзине в сентябре 2025 года. Подписание меморандума завершает все необходимые процедуры и является ключевой спецификой этого статуса. В документе зафиксированы базовые права, обязанности и направления будущего взаимодействия.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Лаос, и Шри-Ланка.
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