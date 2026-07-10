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Директор зоопарка назвал лучший способ порадовать капибару - РИА Новости, 10.07.2026
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11:32 10.07.2026 (обновлено: 14:19 10.07.2026)
Директор зоопарка назвал лучший способ порадовать капибару

Писарев: лучшим способом порадовать капибару станет корзина тропических фруктов

© РИА НовостиКапибаре Савелию из белгородского зоопарка в его праздник устроили застолье
Капибаре Савелию из белгородского зоопарка в его праздник устроили застолье - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости
Капибаре Савелию из белгородского зоопарка в его праздник устроили застолье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Сергея Писарева, директора барнаульского зоопарка, лучший способ порадовать капибару — это корзина тропических фруктов.
  • Капибары особенно любят фрукты, характерные для их традиционного ареала обитания, такие как гуава и папайя.
БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Лучшим способом порадовать капибару, в том числе во Всемирный день любви к капибарам, который отмечается в эту пятницу, станет корзина тропических фруктов, сообщил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
"Если вы хотите порадовать капибару, то приготовьте ей фруктовую корзину, и она будет просто счастлива и благодарна. Это, наверное, самый такой счастливый момент в жизни капибары, когда ей дают какие-то приятные вкусности", - сказал Писарев.
По его словам, эти животные особенно любят фрукты, характерные для их традиционного ареала обитания.
"Капибара — южноамериканское животное. Вдоль реки Амазонки... произрастают прежде всего тропические фрукты, поэтому гуава, папайя это именно те фрукты, которые падают в воду, и животные затем с удовольствием эти фрукты поедают. Поэтому любой тропический фрукт — это уже радость", — уточнил собеседник агентства.
Всемирный день любви к капибарам отмечается ежегодно 10 июля.
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