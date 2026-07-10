Директор зоопарка назвал лучший способ порадовать капибару

БАРНАУЛ, 10 июл – РИА Новости. Лучшим способом порадовать капибару, в том числе во Всемирный день любви к капибарам, который отмечается в эту пятницу, станет корзина тропических фруктов, сообщил РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.