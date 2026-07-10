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Песню "Россия для кавказцев"* внесли в перечень экстремистских материалов - РИА Новости, 10.07.2026
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23:48 10.07.2026
Песню "Россия для кавказцев"* внесли в перечень экстремистских материалов

Минюст внес песню "Россия для кавказцев" в перечень экстремистских материалов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство юстиции РФ внесло аудиозапись от исполнителя "Русня" с названием "Россия для кавказцев"* в перечень экстремистских материалов.
  • Песня внесена в реестр на основании решения Мурманского областного суда от 21 мая.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов аудиозапись от исполнителя "Русня" с названием "Россия для кавказцев"*, сообщается на сайте ведомства.
"Информационный материал – аудиозапись (песня) от имени исполнителя "Русня" с наименованием "Россия для кавказцев"* продолжительностью около 5 минут 10 секунд", - говорится в соответствующем перечне Минюста.
Песня внесена в реестр на основании решения Мурманского областного суда от 21 мая.
* Внесена в список экстремистских материалов.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Песню экс-солиста группы "Время и стекло" признали экстремистской
10 июня, 22:28
 
Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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