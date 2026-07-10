Песню "Россия для кавказцев"* внесли в перечень экстремистских материалов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство юстиции РФ внесло аудиозапись от исполнителя "Русня" с названием "Россия для кавказцев"* в перечень экстремистских материалов.
- Песня внесена в реестр на основании решения Мурманского областного суда от 21 мая.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень экстремистских материалов аудиозапись от исполнителя "Русня" с названием "Россия для кавказцев"*, сообщается на сайте ведомства.
"Информационный материал – аудиозапись (песня) от имени исполнителя "Русня" с наименованием "Россия для кавказцев"* продолжительностью около 5 минут 10 секунд", - говорится в соответствующем перечне Минюста.
Песня внесена в реестр на основании решения Мурманского областного суда от 21 мая.
* Внесена в список экстремистских материалов.