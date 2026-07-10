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Песков: подготовка для организации разговора Путина и Трампа не нужна - РИА Новости, 10.07.2026
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12:49 10.07.2026 (обновлено: 12:54 10.07.2026)
Песков: подготовка для организации разговора Путина и Трампа не нужна

Песков: особая подготовка для организации разговора Путина и Трампа не нужна

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что особая подготовка для организации нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не нужна.
  • По его словам, контакты по диалогу России и США работают, и телефонный разговор может быть оперативно согласован.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Особая подготовка для организации нового разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не нужна, контакты по диалогу РФ и США работают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают", - сказал Песков журналистам.
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РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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