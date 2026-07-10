Песков: подготовка для организации разговора Путина и Трампа не нужна

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Особая подготовка для организации нового разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не нужна, контакты по диалогу РФ и США работают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.