Песков: подготовка для организации разговора Путина и Трампа не нужна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что особая подготовка для организации нового разговора Владимира Путина и Дональда Трампа не нужна.
- По его словам, контакты по диалогу России и США работают, и телефонный разговор может быть оперативно согласован.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Особая подготовка для организации нового разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не нужна, контакты по диалогу РФ и США работают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Телефонный разговор не состоялся, здесь особой подготовки не требуется, это может очень оперативно быть согласовано, контакты наши по диалогу работают", - сказал Песков журналистам.
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9 июля, 12:37