В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС.
- Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию и чрезвычайно опасна.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, обращает внимание агентства на недопустимость действий Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Калининграде начался очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавляют, соответственно, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В Кремле не стали анонсировать консультации, Песков переадресовал вопрос о прибытии Гросси в Россию в министерство иностранных дел и "Росатом".