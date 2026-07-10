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В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.07.2026
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12:48 10.07.2026 (обновлено: 13:12 10.07.2026)
В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС

Песков: Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

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Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС.
  • Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию и чрезвычайно опасна.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, обращает внимание агентства на недопустимость действий Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию, это чрезвычайно опасно.
"Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
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Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Калининграде начался очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавляют, соответственно, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В Кремле не стали анонсировать консультации, Песков переадресовал вопрос о прибытии Гросси в Россию в министерство иностранных дел и "Росатом".
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Вчера, 08:00
 
РоссияКиевВ миреДмитрий ПесковЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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