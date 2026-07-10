В Кремле прокомментировали ситуацию на Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС.

Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию и чрезвычайно опасна.

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия находится в постоянном контакте с МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, обращает внимание агентства на недопустимость действий Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию, это чрезвычайно опасно.

"Российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ и продолжает обращать внимание МАГАТЭ на недопустимость такой опасной и провоцирующей деятельности киевского режима", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в Калининграде начался очередной раунд межведомственных консультаций между делегациями России и МАГАТЭ, которые возглавляют, соответственно, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.