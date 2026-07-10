Песков прокомментировал террор Киева в отношении Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию и чрезвычайно опасна.
- Он подчеркнул необходимость постоянного обсуждения ситуации вокруг Запорожской АЭС на уровне руководства МАГАТЭ.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Террористическая активность Киева в отношении Запорожской АЭС эскалирует ситуацию, это чрезвычайно опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская атомная электростанция, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно, потому что террористическая активность Киева в отношении этого критически важного объекта эскалирует, она чрезвычайно опасна", - сказал Песков журналистам.