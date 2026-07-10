Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО

"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.