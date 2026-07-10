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Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО - РИА Новости, 10.07.2026
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12:47 10.07.2026 (обновлено: 12:53 10.07.2026)
Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО

Песков: РФ продолжает СВО, поскольку у Киева нет желания мирного урегулирования

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия продолжает специальную военную операцию из-за отсутствия желания киевского режима перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Россия остается открытой для мирных политико-дипломатических переговоров, но в текущих условиях продолжает специальную военную операцию, сказал Дмитрий Песков.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у киевского режима отсутствует желание перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Москва видит, что Киев не склонен к мирному урегулированию, заявил Песков
Вчера, 12:46
 
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