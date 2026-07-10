Песков объяснил, почему Россия продолжает СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия продолжает специальную военную операцию из-за отсутствия желания киевского режима перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Россия остается открытой для мирных политико-дипломатических переговоров, но в текущих условиях продолжает специальную военную операцию, сказал Дмитрий Песков.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию, поскольку у киевского режима отсутствует желание перейти к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров, президент Путин сохраняет свою открытость. Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию", - сказал он журналистам, комментируя вопрос украинского урегулирования.